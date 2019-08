Comunicado do Business Wire :Henley & Partners

Brexit, Bolsonaro e os contínuos protestos contra o governo em Hong Kong estão contribuindo para um aumento significativo no interesse pelo Programa de Autorização de Residência em Portugal e pelo Programa de Visto Dourado da Grécia, de acordo com a Henley & Partners, uma empresa global de migração por investimentos.

A promessa do novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de entregar o Brexit até 31 de outubro - com ou sem um acordo da UE -, juntamente com as preocupações sobre o compromisso do presidente brasileiro Jair Bolsonaro no que se refere à democracia e as oito semanas de crescente agitação em Hong Kong levaram muitos investidores e famílias ricas a procurar alternativas de residência para além de suas fronteiras.

Portugal continua sendo o principal destino de eleição, com o Consulado Geral português em Macau e Hong Kong confirmando, na semana passada, uma avalanche de solicitações. Os brasileiros ricos se encontram agora entre as cinco principais nacionalidades que investem no programa de residência de Portugal, que inclui uma opção mínima de investimento imobiliário de 350 mil euros. Cada vez mais britânicos também estão considerando uma residência alternativa na UE à medida que o Brexit e suas possíveis consequências se tornam mais evidentes e a contagem regressiva começa de verdade.

Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners, disse que os programas de migração de investimento são projetados para gerenciar a combinação entre riscos e oportunidades. "Por um lado, eles criam segurança: diversificam os riscos de maneira confiável por meio de uma maior proteção contra os mercados voláteis e a instabilidade política. Por outro lado, os programas de cidadania/residência por investimento permitem o acesso a um conjunto significativamente amplo de oportunidades de viagem, investimento e influência. Em ambos os casos, os benefícios resultantes de ter várias cidadanias e/ou residências criam um valor importante e único para o investidor, que vai além de simplesmente fornecer um seguro contra os riscos políticos."

A Henley & Partners também está vendo um aumento significativo no interesse pelo Programa de Visto Dourado da Grécia, que exige um investimento mínimo de propriedade de 250 mil euros e um caminho até a cidadania após sete anos de residência. Com o atual boom do turismo, a aquisição de imóveis na Grécia é hoje um dos tipos de investimentos mais lucrativos, com amplas oportunidades de valorização do capital em um mercado imobiliário deprimido. De estar à beira da falência há uma década, a Grécia está rapidamente se tornando um dos principais destinos de empreendedores, trabalhadores remotos e nômades digitais, devido ao seu excepcional e relativamente baixo custo de vida.

