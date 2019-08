Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

O Project Management Institute (PMI) anunciou hoje o lançamento do seu primeiro aplicativo (conhecido como skill) Alexa Skill para Atendimento ao Consumidor a fim de auxiliar clientes e membros com suporte adicional para seus produtos e serviços. O novo aplicativo da Alexa realizará uma série de tarefas para responder a perguntas frequentes, incluindo solicitações de informações sobre custos de associação, renovações, benefícios e requisitos necessários para os programas de certificação do PMI. A nova interface também tem a capacidade exclusiva de encaminhar usuários para o Centro de Atendimento ao Cliente do PMI por telefone de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, horário do leste, ou solicitando um e-mail com um link de bate-papo para acessar o serviço ao cliente 24/7.

"O PMI vem passando por uma transformação para assegurar que estamos fornecendo valor agregado de maneira centrada no cliente para os milhões de gerentes de projeto que confiam em nós", disse Sunil Prashara, presidente e diretor executivo do Project Management Institute. "À medida que a inteligência artificial continua a evoluir, estamos comprometidos em explorar e investir em tecnologia de voz e outras habilidades de IA que nos permitam oferecer uma experiência que seja conversacional e compatível com o estilo de vida de nossos clientes. Essa poderosa ferramenta aprimorará nosso atendimento ao cliente e atenderá digitalmente às necessidades de nossos membros precisamente quando e onde desejarem."

Interfaces conversacionais de usuário e assistentes por voz estão avançando a uma taxa exponencial. De acordo com o Capgemini Research Institute ,40% dos consumidores usarão tecnologias de assistente por voz em vez de aplicativos móveis ou websites nos próximos três anos.

O PMI planeja expandir as competências do Alexa, incluindo um Flash Briefing personalizável e integrando a autenticação do usuário por meio da vinculação de contas para uma experiência ainda mais personalizada. Em termos prospectivos, o PMI está expandindo seu serviço de voz para outros dispositivos, como o Google Assistant, além de adicionar recursos de conversação a plataformas de mensagens, como o WeChat e o WhatsApp. Isso fornecerá aos clientes em todo o mundo ainda mais formas de interagir diretamente com o PMI no período e no canal mais convenientes para eles.

O "skill" de Atendimento ao Consumidor do PMI agora está atualmente disponível para ativação em dispositivos compatíveis com Alexa através da Alexa Skill Store.

Sobre o Project Management Institute (PMI)

O Project Management Institute (PMI) é a principal associação do mundo para aqueles que consideram o gerenciamento de projetos, programas ou portfólio sua profissão. Fundado em 1969, o PMI agrega valor para mais de três milhões de profissionais que trabalham em quase todos os países do mundo por meio de defesa, colaboração, educação e pesquisa globais. Avançamos carreiras, aprimoramos o sucesso organizacional e amadurecemos ainda mais a profissão de gerenciamento de projetos por meio de padrões reconhecidos mundialmente, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisa acadêmica, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking. Como parte da família PMI, o ProjectManagement.com cria comunidades globais on-line que fornecem mais recursos, melhores ferramentas, redes maiores e perspectivas mais amplas. Visite-nos em www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute.

Mary Ortega Especialista em comunicações E-mail: mary.ortega@pmi.org Project Management Institute 14 Campus Blvd. Newtown Square, PA 19073 Fone: +1 610 356 4600 X7030 Website: www.pmi.org

