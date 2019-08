Senado confirma Kelly Craft como embaixadora dos EUA na ONU

Kelly Craft, escolhida pelo presidente Donald Trump para ser embaixadora dos Estados Unidos na ONU, foi confirmada no cargo nesta quarta-feira (31) pelo Senado, apesar da reticência da oposição democrata.

Até hoje embaixadora dos Estados Unidos no Canadá, onde participou das negociações para a adoção de um novo tratado de livre comércio da América do Norte, a diplomata de 57 anos é uma doadora republicana de longa data, casada com o bilionário Joe Craft, empresário do setor carvoeiro.

Em junho, comprometeu-se perante o Senado a se abster quando "o carvão for parte da conversação sobre o aquecimento global na ONU". Mas não mostrou desavenças com Trump sobre sua decisão de tirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris.

Os democratas alegaram que não tinha "nem a experiência, nem as qualidades" necessárias para ocupar o posto.

Confirmada pelo Senado com 56 votos a favor e 34 contra, Craft sucederá a primeira embaixadora de Trump nas Nações Unidas, Nikki Haley, que renunciou no fim de 2018.