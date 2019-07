Kim supervisionou teste de sistema múltiplo de foguetes

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou na quarta-feira os testes de um novo sistema de lançamento múltiplo de foguetes, informou nesta quinta a agência estatal norte-coreana, KCNA.

Kim "dirigiu um disparo de teste de um novo sistema de lançamento múltiplo de foguetes guiados de grande calibre em 31 de julho", disse a KCNA.

A Coreia do Sul havia anunciado na quarta-feira ao amanhecer o disparo de dois mísseis balísticos norte-coreanos da zona de Wonsan, na costa leste da Coreia do Norte.

Kim "expressou reiteradamente sua satisfação pelo resultado do disparo de teste" e "agradeceu" aos cientistas e ao pessoal que "construíram outro maravilhoso sistema de lançamento múltiplo de foguetes de estilo coreano", indicou a agência estatal.

A KCNA deu poucos detalhes sobre as armas, mas indicou que os foguetes guiados "desempenharão um papel principal nas operações militares sobre o terreno".

A Coreia do Norte está proibida de lançar mísseis balísticos, em virtude de uma série de resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Mas este foi o segundo disparo deste tipo em menos de uma semana, apesar do encontro do mês passado entre o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e o presidente americano, Donald Trump.

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá nesta quinta-feira para discutir os dois testes realizados pela Coreia do Norte.

Grã-Bretanha, França e Alemanha solicitaram a reunião, em meio à crescente preocupação de que Pyongyang esteja desenvolvendo armas de longo alcance, violando as resoluções do Conselho.

A Coreia do Norte e os Estados Unidos estão imersos em um longo processo diplomático sobre os programas nuclear e de mísseis de Pyongyang, que levou à realização de três encontros de alto perfil entre os dois mandatários no período de um ano.

Mas Pyongyang advertiu que a continuação das negociações poderia descarrilhar se Washington e Seul se negarem a renunciar às manobras anuais conjuntas entre soldados dos dois países.