Governo do Reino Unido reserva mais de 2 bi de libras para um Brexit sem acordo

O governo do Reino Unido afirma que está reservando mais de 2 bilhões de libras para a eventualidade de uma saída da União Europeia (Brexit) sem acordo. O chanceler do Tesouro britânico, Sajid Javid, afirmou que os fundos adicionais serão usados, entre outras coisas, para a contratação de 500 agentes de fronteira.



O novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já afirmou que o Reino Unido deixará a União Europeia em 31 de outubro, com ou sem acordo.



Economistas alertam que nenhuma quantidade de dinheiro reservado poderia eliminar os efeitos negativos de um Brexit sem acordo. A agência financeira do governo britânico diz que essa possibilidade custaria bilhões e levaria o país à recessão. Fonte: Associated Press.