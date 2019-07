Comunicado do Business Wire :Zynga Inc.

A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) divulgou os seus resultados financeiros do segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2019, publicando a Carta de Rendimentos Trimestrais da administração referente ao segundo trimestre de 2019 no seu site de Relações com Investidores. Veja a Carta de Rendimentos Trimestrais em anexo ou visite o site http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results para acessá-la.

A gerência da Zynga também realizará uma teleconferência às 14h, horário do Pacífico (17h, horário da costa leste dos EUA), para discutir os resultados da empresa. Perguntas poderão ser feitas durante a conferência, e a Zynga responderá ao maior número de perguntas possível.

A teleconferência pode ser acessada no site http://investor.zynga.com, que também disponibilizará a reprise após o encerramento, ou através do número de discagem para a conferência abaixo:

-- Número de discagem para a chamada gratuita: (800) 537-0745

-- Número de discagem internacional: (253) 237-1142

-- ID da conferência: 4977897

Sobre a Zynga Inc.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR Racing?, Empires & Puzzles?, Merge Dragons!?, Words With Friends? e Zynga Poker?. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Facebook e no Twitter.

Relações com investidores: Rebecca Lau Investors@zynga.com Imprensa: Sarah Ross Sarah@zynga.com

