Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics, fornecedora global de inteligência financeira, ganhou Software de Modelagem por Atacado do Ano no Risk Technology Awards 2019. É uma das seis categorias premiadas, abrangendo funções financeiras, contábeis, regulatórias e de crédito.

Um conjunto de ofertas integradas da Moody´s Analytics contribuiu para este prêmio, incluindo o CreditEdge? solução que fornece uma probabilidade líder de modelo padrão e análise avançada para gerenciar o risco de crédito diário de mais de 60.000 empresas públicas e soberanas.

Nossa RiskCalc? plataforma de classificação de créditos, ajuda os clientes a avaliar o risco de crédito de empresas privadas, bancos comerciais, projetos de financiamento e empresas de seguro. A CMM? solução que combina previsões de desempenho de propriedades com fundamentos de hipotecas comerciais para avaliar o risco de inadimplência e recuperação de imóveis comerciais.

A nova plataforma CAP? expande a amplitude de nossas soluções para crédito de risco e fortalece o ciclo de vida do modelo, permitindo que os clientes aproveitem as estruturas premiadas de dados dos crédito, modelagem, validação e monitoramento da Moody's Analytics na criação de modelos que se ajustem às suas próprias experiências.O pacote da Moody's Analytics também oferece modelos e scorecards para imóveis comerciais, finanças municipais, instituições financeiras e outras classes de ativos para cobrir todo o portfólio de atacado.

"Estamos muito agradecidos por este reconhecimento da Risk", disse Jacob Grotta, diretor-gerente da Risk & Finance Analytics. "Nossas soluções de modelagem de crédito no atacado ajudam os clientes a adotar práticas de crédito de risco rigorosas e transparentes, e alcançar suas metas nos negócios."

"A Moody's Analytics é um gorila de 900 libras difícil de superar com relação às ferramentas de crédito, e demonstra a capacidade de resposta às demandas do setor ano após ano", disse um dos juízes de Prêmio deste ano.

Essa vitória aumenta nossa crescente lista de prêmios e elogios da indústria.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar os líderes de negócios a tomar as melhores e mais rápidas decisões. Nossa profunda experiência em riscos, recursos de informações expansivas e aplicação inovadora de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança em um mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas como líderes de mercado, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais montados para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo. Com nosso compromisso com a excelência, abordagem de mentalidade aberta e foco em atender às necessidades dos clientes. Para mais informações sobre a Moody's Analytics, visite o nosso Website ou entre em contato conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou uma receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, com cerca de 13.200 trabalhadores a nível global e presença em 42 países.

