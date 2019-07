Morre María Auxiliadora Delgado, primeira-dama do Uruguai

Morreu na madrugada desta quarta-feira, 31, em Montevidéu, aos 82 anos, a primeira-dama do Uruguai María Auxliadora Delgado, mulher do presidente Tabaré Vásquez. Segundo a imprensa uruguaia, ela foi vítima de um enfarte.



Funcionária pública aposentada e profundamente católica, ela estava casada com Tabaré desde 1964. Ela deixa três filhos. O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte da primeira-dama.



"Com grande pesar recebi hoje a notícia do falecimento da Sra. Maria Auxiliadora Delgado, Primeira-Dama do Uruguai, conhecida por sua dedicada religiosidade", escreveu Bolsonaro. "Manifesto ao Presidente Tabaré Vázquez e a sua família minhas sentidas condolências e meu profundo sentimento de pesar."



"Foi uma mulher de profunda fé católica, na qual educou seus filhos", disse o cardeal uruguaio Daniel Sturla, durante o velório. "Foi um baluarte para toda a família. Sinto pessoalmente e em nome de todo país porque era uma pessoa muito querida."



O ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica participou do velório. "Quando se tem a idade de Tabaré (o presidente tem 79 anos), o amor é um costume doce que serve para cobrir a solidão."



Primeira-dama do Uruguai tinha perfil discreto



María Auxliadora foi primeira-dama em duas oportunidades: entre 2005 e 2010, quando o marido governou o país pela primeira vez, e desde 2015. De perfil discreto, manteve-se distante da política e concentrou seus esforços em obras sociais.



Seu principal projeto foi um programa de saúde bucal que ofereceu tratamento dentário a 20 mil crianças de escolas públicas em bairros pobres do Uruguai.



A morte da primeira-dama provocou mensagens de luto de diversos atores políticos, à direita e à esquerda. "María Auxiliadora foi uma militante silenciosa da solidariedade, dedicada a ajudar quem mais necessitava", disse a senadora Ivonne Passada, da Frente Ampla.



A candidata a vice-presidência do Partido Nacional, Beatriz Argimón, lembrou da primeira-dama como "uma mulher comprometida desde sempre com a causa dos mais vulneráveis. (Com agências internacionais)