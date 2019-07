Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, anunciou hoje sua parceria com o banco RHB para oferecer a opção de cartão MOTION CODETM ao seu cartão de crédito Visa Rewards Motion CodeTM na Malásia. É a primeira vez que esse cartão está disponível no sudeste da Ásia.

Desenvolvido pela IDEMIA, o cartão de crédito Motion Code? é um cartão de pagamento de alta tecnologia com um código de segurança dinâmico (CVV2) que muda automaticamente de maneira regular. Em vez de um código de segurança estático impresso na parte traseira de um cartão bancário, o CVV2 do Motion Code? é exibido em uma "minitela" de papel eletrônico.

O RHB Banking Group, que fornece produtos e serviços financeiros por meio de sua sede na Malásia, optou por trabalhar com a IDEMIA devido à sua experiência, conhecimento técnico e fortes referências no mundo todo. A IDEMIA já experimentou a implementação completa de tais projetos e será capaz de proporcionar habilidades altamente técnicas para esta tecnologia bancária de ponta.

A solução em questão oferece aos clientes do RHB uma poderosa ferramenta de aquisição e reforça a segurança das transações ao mesmo tempo em que combate a fraude on-line.

Vincent Mouret, vice-presidente sênior da região Ásia-Pacífico, explicou: "Na IDEMIA, garantimos privacidade e confiança, bem como transações seguras e autenticadas. Ao mesmo tempo, nunca paramos de inovar para nossos clientes internacionais dos setores financeiros e hoje estamos orgulhosos de sermos líderes de mercado em cartões com tecnologia de ponta, fornecendo soluções finais completas".

Nazri Othman, chefe interino de Bancos de Varejo do RHB Banking Group disse: "Acreditamos que até mesmo as medidas de segurança mais rigorosas devem ser convenientes e fáceis de usar para os clientes. Nosso principal objetivo é oferecer experiências simples e sem falhas aos nossos clientes. Com a tecnologia Motion Code?, os titulares de cartões terão uma plataforma segura para aproveitar as compras eletrônicas com tranquilidade".

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, a líder global em Identidade Aumentada, fornece um ambiente confiável que permite que cidadãos e consumidores realizem suas atividades diárias críticas (como pagamento, conexão e viagens), tanto no espaço físico quanto no digital. Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Para sustentar a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança e garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde quer que a segurança seja importante. Nós fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiros, de Telecomunicações, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com 13.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com /https://www.idemia.com/motion-code/

