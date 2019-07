A China se comprometeu a comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos durante as negociações comerciais de dois dias entre Pequim e Washington, em Xangai, informou a Casa Branca.

"O lado chinês confirmou seu compromisso de aumentar as compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos", segundo um comunicado do presidente americano.

No comunicado, a Casa Branca informa que as reuniões foram "construtivas" e que uma nova rodada de negociações será realizada no início de setembro.