Wall Street abre com leve alta

A Bolsa de Valores de Nova York abriu em alta nesta quarta-feira, encorajada pelos bons resultados da Apple, e aguardando a decisão do Federal Reserve sobre sua política monetária.

A Dow Jones ganhava 0,20% e o Nasdaq 0,21%.

Wall Street fechou com uma ligeira queda na terça-feira, sobrecarregada por dúvidas sobre as negociações entre Washington e Pequim após novos ataques do presidente Donald Trump contra a China e a fraqueza das bolsas de valores europeias com medo de um Brexit duro. O Dow Jones terminou o dia com um declínio de 0,09% e o Nasdaq de 0,24%.