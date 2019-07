Comunicado do Business Wire :Halliburton Company

A Halliburton Company (NYSE: HAL) anunciou hoje a assinatura de um contrato de serviços integrados com a Petrobras para o desenvolvimento do pré-sal na Bacia de Santos. O contrato de dois anos e seis meses fornecerá serviços de perfuração e completação para aumentar a eficiência, aplicando o conhecimento de pré-sal e integrando múltiplas ofertas de produtos e tecnologias.

"Estamos satisfeitos por ganhar este trabalho e colaborar com a Petrobras para fornecer uma aplicação sob medida da tecnologia da Halliburton", disse Anouar Fraija, vice-presidente da Halliburton Brasil. "Este contrato é uma prova de nosso compromisso contínuo com a segurança, com a qualidade de serviço superior e com ajudar os operadores a maximizarem o valor de seus ativos."

A Halliburton tem um histórico estabelecido nos campos do pré-sal do Brasil, que têm alguns dos poços mais complexos já perfurados e exigem um amplo escopo de tecnologias e recursos para alcançar o sucesso econômico e operacional. A Halliburton também mantém um centro de tecnologia no Rio de Janeiro, que serve como um centro global de especialização em inovação e treinamento em águas profundas. As capacidades do centro permitem à Halliburton traduzir o conhecimento offshore em novas tecnologias que reduzem a incerteza e aumentam a eficiência e a confiabilidade.

Sobre a Halliburton

Fundada em 1919, a Halliburton comemora 100 anos de serviço como uma das maiores fornecedoras globais de produtos e serviços para a indústria de energia. Com 60 mil funcionários de 140 nacionalidades operando em mais de 80 países, a empresa ajuda seus clientes a maximizarem valor por todo o ciclo de vida do reservatório; desde a localização de hidrocarbonetos e a administração de dados geológicos até a perfuração e avaliação da formação, construção e conclusão de poços, e a otimização da produção ao longo da vida do ativo. Acesse o site da empresa: www.halliburton.com. Conecte-se com a Halliburton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190731005610/pt/

Para investidores: Abu Zeya, Relações com investidores investors@halliburton.com 281-871-2688

Para mídia: William Fitzgerald Assuntos externos pr@halliburton.com 281-871-5267

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.