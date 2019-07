Comunicado do Business Wire :Eutelsat Communications

A Ultra DTH Inc. assinou um contrato com a Eutelsat Americas, uma subsidiária da Eutelsat Communications (Paris:ETL), para utilização de capacidade no satélite EUTELSAT 65 West A para apoiar o lançamento de uma plataforma de DTH no Caribe e na região andina.

A Ultra DTH irá alavancar a excepcional cobertura da banda Ku do EUTELSAT 65 West A para alcançar milhões de lares no Caribe e nos territórios andinos. A agregação de canais, a codificação e a infraestrutura terrestre serão fornecidas pela United Teleports.

Estrategicamente sediada em San Juan, Porto Rico, a Ultra DTH contará com uma rede de operadoras de TV paga importantes nos países para comercializar sua plataforma em vários mercados no Caribe e na região andina. Essas operadoras parceiras se beneficiarão da expertise da Ultra DTH para facilidade de implantação e expansão em seus mercados, mantendo a liberdade de renomear a plataforma para atender às demandas específicas de cada público. O serviço de baixo custo permitirá que as operadoras de TV paga ofereçam acesso a conteúdo de todo o mundo, combinando uma oferta internacional única com conteúdo em inglês, espanhol, francês, holandês e hindi para atender à demanda diversa das ilhas do Caribe e da região andina.

Ricardo Dias, CEO da Ultra DTH, disse: "Nosso serviço de DTH será capaz de fornecer conteúdo multilíngue para milhões de lares. Ao permitir que as operadoras parceiras criem uma gama completa de grades específicas de cada país, pretendemos desbloquear mercados anteriormente inexplorados em todos os níveis de preço".

Mike Antonovich, CEO da Eutelsat Americas, acrescentou: "Estamos muito satisfeitos em unir forças com a Ultra DTH para levar a TV por assinatura mais longe no Caribe e na região andina, especialmente em áreas carentes onde o público está ansioso por conteúdo em sua língua nativa. Este acordo destaca os benefícios que o satélite pode trazer para áreas escassamente povoadas, com a necessidade de conteúdo diversificado em uma única plataforma".

Sobre a Eutelsat Communications

Estabelecida em 1977, a Eutelsat Communications é uma das maiores operadoras de satélites de comunicação do mundo. Com uma frota global de satélites associada à sua infraestrutura terrestre, a Eutelsat possibilita que clientes governamentais e dos mercados de vídeo, dados e banda larga fixa e móvel se comuniquem efetivamente com seus consumidores, independentemente de sua localização. Mais de 7.000 canais de televisão operados pelos maiores grupos de mídia são transmitidos pela Eutelsat para um bilhão de telespectadores equipados para recepção de DTH ou conectados a redes terrestres. Sediada em Paris, com escritórios e centrais de telecomunicações ao redor do mundo, a Eutelsat conta com uma força de trabalho formada por mais de 1.000 pessoas de 46 países dedicados a entregar a mais alta qualidade de serviço. Para mais informações sobre a Eutelsat, visite www.eutelsat.com

