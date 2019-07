Morre segundo paciente com ebola em Goma, no leste da RDC

O segundo paciente com ebola na cidade de Goma faleceu - informaram autoridades de Saúde da República Democrática do Congo nesta quarta-feira (31).

"O doente confirmado de ebola em Goma morreu, e já foram tomadas todas as medidas para cortar o canal de contaminação", declarou à AFP Jean-Jacques Muyembe, o novo funcionário nomeado pela presidência para coordenar a resposta à epidemia.

O paciente havia chegado ao centro de tratamento "no 11º dia de sua doença. Realmente não tinha esperança, porque a doença estava muito avançada. Então morreu na noite de terça para quarta", indicou o coordenador da luta contra o ebola na província Kivu do Norte, Aruna Abedi.

O homem falecido em Goma - capital de Kivu do Norte e fronteiriça com Ruanda - é o segundo caso registrado nesse grande centro urbano do leste do país. Há duas semanas, detectou-se o primeiro.

Cinco embarcações que saíram de Goma foram imobilizadas nesta quarta no porto de Bukavu, do outro lado do lago Kivu, para serem submetidas a controle sanitário, o que gerou preocupação na cidade.

Esta epidemia de ebola na República Democrática do Congo deixa 1.790 mortos desde agosto de 2018, e é a mais grave da história da doença desde a que afetou a África entre o final de 2013 e 2016.

Em meados de julho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou a doença à categoria de "emergência de saúde pública de alcance internacional".