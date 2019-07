China suspende viagens individuais para Taiwan

A China anunciou nesta quarta-feira que suspenderá a partir de 1º de agosto a entrega de permissões de viagem para turistas chineses que desejem visitar Taiwan, o que poderia afetar gravemente a economia da ilha.

O ministro chinês da Cultura e Turismo indicou que a medida foi tomada "devido às relações atuais entre as duas margens".

As tensões aumentaram com a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen, que desde que chegou ao poder em 2016 se recusa a reconhecer o princípio da unidade da ilha e do continente dentro de uma única China, como exige Pequim.

A China considera Taiwan como uma das suas províncias. O território é liderado por um regime rival que se refugiou nesta ilha após a chegada dos comunistas ao continente em 1949, no final da guerra civil chinesa.