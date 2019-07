Os dois projéteis disparados pela Coreia do Norte na madrugada desta quarta-feira eram mísseis balísticos de curto alcance, informou o Exército sul-coreano.

Os dois mísseis percorreram "cerca de 250 km a uns 30 km de altitude antes de cair no Mar do Leste", também conhecido como Mar do Japão, disse à AFP um oficial do Estado-Maior Conjunto de Seul.