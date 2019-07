Autoridades transferem presos após motim em presídio do Pará

Ao menos 46 presos estão sendo transferidos para outras prisões após um confronto violento estre facções rivais em um presídio do Pará que deixou 57 mortos na segunda-feira, informaram as autoridades nesta terça.

Os detentos, entre eles 16 líderes suspeitos de comandar o motim, estão sendo levados em ônibus ou avião a outros presídios, alguns de segurança máxima, em Belém, capital do Pará, indicou à AFP um funcionário penitenciário do governo do estado.

A disputa entre facções rivais do narcotráfico no Centro de Recuperação Regional de Altamira também deixou 16 vítimas decapitadas, mas a maioria morreu por asfixia após um incêndio provocado pelos presos que atingiu algumas celas.

O massacre foi o segundo episódio sangrento registrado nos dois últimos meses no sistema penitenciário do Brasil, com altos níveis de violência e superlotação.

As autoridades retiraram a maioria dos corpos do presídio de Altamira e as operações de limpeza continuam em andamento, indicou a mesma fonte.

O governo do Pará apoiará economicamente as famílias das vítimas para que possam enterrar seus parentes, acrescentou.

A cada ano centenas de presos são assassinados nas prisões brasileiras, a maior parte deles durante confrontos entre facções rivais que lutam pelo controle de um dos maiores mercados de cocaína e das rotas do narcotráfico, segundo especialistas.

O motim de segunda-feira é um dos mais violentos da história do país. O massacre envolveu membros do Comando Classe A e do Comando Vermelho, indicaram as autoridades.