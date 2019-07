MP do México intima ex-ministra de Peña Nieto por caso de corrupção

O Ministério Público do México intimou a depor Rosario Robles, ex-ministra do governo de Enrique Peña Nieto (2012-2018) por sua suposta responsabilidade no desvio de mais de 300 milhões de dólares de recursos públicos.

Robles, ex-ministra das pastas de Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário, informou que foi intimada para 8 de agosto, confirmando o que parte da imprensa mexicana tinha publicado na segunda.

"Foi através da imprensa que me informei que a acusação que o Ministério Público me faz é por exercício indevido do serviço público", afirmou Robles pelo Twitter.

O MP não confirmou a intimação até o momento.

O desvio de 5,875 bilhões de pesos foi revelado por meio de uma premiada investigação jornalística, publicada em setembro de 2017, conhecida como La Estafa Maestra. Este é mais um golpe sobre o governo de Peña Nieto, manchado por grandes escândalos de corrupção.

Em sua coletiva de imprensa matinal, o atual presidente, Andrés Manuel López Obrador, disse que o MP está fazendo uma investigação "ampla" e "sem limites".