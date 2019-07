Novo caso de ebola é registrado na República Democrática do Congo

Autoridades do setor de saúde do Congo anunciaram nesta terça-feira que registraram um novo caso de ebola em Goma, grande cidade no leste da República Democrática do Congo, na fronteira com Ruanda, após um primeiro caso diagnosticado em meados de julho.

"Acabo de ser informado de um novo caso de de ebola em Goma", declarou à AFP o médico Aruna Abedi, coordenador do posto de combate ao ebola na província de Nord-Kivu, da qual Goma é a capital.

"Ele é um senhor que veio de Mongbwalu e foi seguido por Bunia (Ituri). Ele fugiu de nossas equipes e está em Goma", disse.