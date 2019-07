Comunicado do Business Wire :S BLOCK

APAC Blockchain Conference foi realizada em Sydney, Austrália, do dia 22 ao 24 de julho de 2019. Em sua terceira edição, o maior Blockchain da Austrália é o único evento Blockchain apoiado pela Associação Australiana de Comércio Digital, atraindo participantes do setor de toda a região para focar e debater sobre os aplicativos do mundo real da inovação Blockchain.

É um orgulho ter S BLOCK como parceira na conferência. O vice-presidente da S BLOCK, Peter Busser, fez sua primeira aparição pública apresentando as oportunidades comerciais e técnicas superdigitais. Ele foi convidado para participar de um fórum com convidados, onde explorou o tema da segurança e conveniência Blockchain em pagamentos digitais junto com os colegas palestrantes do fórum. Ele compartilhou as contribuições que a S BLOCK vem fazendo para a indústria global, mantendo uma grande promessa de ser a primeira moeda digital totalmente integrada ao sistema financeiro atual.

Peter Busser tem uma vasta experiência no gerenciamento de produtos financeiros de negociação quantitativa, com uma sólida reputação na comunidade global de investimentos. Ele é o principal responsável pelo desenvolvimento de produtos da S BLOCK. Lidando com um fundo multimilionário, ele levou a equipe a gerar até 60% de retornos mensais de curto prazo, se apoiando na revolucionária tecnologia de negociação de inteligência artificial e na colaboração de 30 fundos quantitativos dos líderes do setor.

Durante seu intercambio, ele revelou outra característica do ecossistema S BLOCK, os MasterNodes, e os participantes do fórum guiados através do registro de transações do sistema de negociação quantitativa. Ele então impressionou o público ao anunciar que uma versão 2.0 estava em produção e que deveria ser lançada no dia 20 de setembro em Dubai. A versão atualizada incluiria recursos altamente esperados como S Pay e Wormhole Chat.

Ao comentar sobre o estado atual do ecossistema, Peter observou a rápida apreciação do token da SBO, com seu valor subindo 1,8 vezes desde o seu lançamento. Embora encorajado por esses resultados, Peter enfatizou que assegurar a continuação constante da tendência era crucial, e muito possível com o forte apoio da SBO devido à sua renda quantitativa. Isso evitaria as grandes flutuações no valor observado em outras moedas criptográficas.

SBLOCK FOUNDATION PTE. LTD Jennifer Bialek contacts@sblock.com www.sblock.com

