Comunicado do Business Wire :IBC

O prêmio Honra Internacional pela Excelência IBC2019 irá para Andy Serkis, o diretor, produtor e ator que hoje é mais conhecido por seus papeis na captação de movimentos. Estes incluem Gollum, Supreme Leader Snoke, King Kong e Caesar na série Planeta dos Macacos. Serkis irá receber o prêmio no clímax da cerimônia de premiação IBC2019, na noite de domingo.

"A IBC é onde a tecnologia, a habilidade e os negócios da indústria de mídia se unem", disse Michael Crimp, Diretor Executivo da IBC. "O prêmio Honra Internacional pela Excelência tem uma longa história de gratificar aqueles que transformaram nossa visão criativa. Andy Serkis conseguiu isto trazendo uma humanidade extraordinária aos personagens gerados por computador."

Serkis nasceu na Inglaterra em 1964 e queria ser artista antes de se tornar ator, trabalhando no teatro e na televisão. Hoje ele também é produtor e diretor, com sua empresa londrina Imaginarium Studios, produzindo no ano passado Mogli, Lenda da Selva, uma nova interpretação dos originais de Kipling adaptados por Serkis, apresentando também Baloo, o urso, ao lado de Bagheera, de Christian Bale, como co-estrelas.

Contudo, sua maior conquista está em fazer a mudança da mera captação de movimentos para CGI orientada a uma combinação de tecnologia e habilidade interpretativa do ator a fim de criar a fidelidade da atuação em todos os detalhes. Isto é o que dá uma humanidade genuína à atuação: sua atuação como César nos três filmes de Planeta dos Macacos, que rendeu a ele uma indicação de atuação da Broadcast Film Critics Association.

Por reunir os mais altos padrões de atuação com o mais recente reconhecimento de imagem e tecnologia CGI, o prêmio Honra Internacional pela Excelência IBC2019 será concedido a Andy Serkis.

"Sinto-me incrivelmente honrado por ter sido escolhido como vencedor do prestigiado prêmio da IBC este ano", disse Andy Serkis. "Por sua vez, devo compartilhar este apreço com as multidões fenomenais de artistas criativos, visionários e pioneiros com quem tive a sorte de dançar nesta jornada da próxima geração de narrativas de histórias."

A Cerimônia de Premiação IBC2019 é gratuita a todos os visitantes da IBC. Irá ocorrer na noite de domingo, 15 de setembro, às 18h30, no Auditório da RAI, e também irá apresentar dois novos prêmios este ano, homenageando conquistas em responsabilidade social e Jovem Pioneiro, junto com os Prêmios de Inovação da IBC.

Mais cedo no domingo, Andy Serkis participará de uma conferência da IBC2019, Destaques da Convenção, em conversa com a jornalista Carolyn Giardina de Hollywood. Eles irão rever sua carreira, o estado da arte em captação de movimentos e discutir onde ele vê o futuro da tecnologia no cinema e na televisão. Destaques da Convenção irá ocorrer às 12h30 no Fórum, sendo gratuito ao público.

