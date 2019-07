Catástrofes naturais provocaram prejuízos no 1º semestre de 2019

As catástrofes naturais causaram mais prejuízos no primeiro semestre de 2019 que no mesmo período do ano passado, e estão parcialmente vinculadas ao aquecimento global, segundo relatório publicado nesta terça-feira pela seguradora alemã Munich Re.

Entre janeiro e junho, os danos materiais a nível mundial chegaram a cerca de 42 bilhões de dólares, em 370 grandes desastres naturais ocorridos no mundo todo.

O balanço é superior aos 33 bilhões de dólares dos primeiros seis meses do ano passado, mas muito menor que a média de 69 bilhões nos últimos 30 anos.

"Está cientificamente provado que as ondas de calor, bem como as tempestades de granizo, estão aumentando devido às mudanças climáticas", declarou Ernst Rauch, climatologista da Munich Re, citado no comunicado.

As perdas humanas provocadas por essas catástrofes naturais chegam a 4.200 mortos, cem a menos que entre janeiro e junho de 2018, e muito menos que a média dos últimos 30 anos, de 27.000 mortes.