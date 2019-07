Premiê britânico promete não restabelecer controle físico na fronteira com Irlanda

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou nesta terça-feira a seu colega irlandês Leo Varadkar que seu governo "nunca" restabelecerá controles físicos na fronteira com a Irlanda após o Brexit, informou Downing Street em um comunicado.

Johnson disse que seu governo se compromete a "nunca adotar controles físicos ou infraestruturas físicas na fronteira" entre a província britânica da Irlanda do Norte e a Irlanda, incluindo no caso de saída sem acordo do Reino Unido da União Europeia (UE) no dia 31 de outubro.

As afirmações do primeiro-ministro foram feitas em conversa telefônica com Varadkar, indicou Downing Street.