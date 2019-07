Banco americano Capital One anuncia roubo em massa de dados de clientes

O banco Capital One Financial, com sede nos Estados Unidos, anunciou na segunda-feira (29) que um hacker acessou os dados pessoais de 106 milhões de seus clientes, em um dos maiores roubos informáticos em uma companhia de serviços financeiros do país.

A suposta autora do ciberataque, Paige Thompson, uma americana de 33 anos e engenheira de software de uma companhia de Seattle, foi presa pela Polícia Federal.

Em um comunicado, o Capital One - quinto maior emissor de cartões de crédito nos Estados Unidos - disse ter descoberto que um estranho tinha acesso não autorizado a informações pessoais de quem solicitou produtos relacionados a cartões de crédito, ou queria obter cartões de crédito.

Cerca de 100 milhões de cidadãos dos Estados Unidos e quase seis milhões de canadenses foram afetados, informou a empresa, garantindo, porém, que "nenhum número de conta de cartão de crédito, ou informações foram roubadas".