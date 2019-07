Trump pede 'forte baixa' das taxas do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu "uma forte baixa" nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed), que realiza sua reunião de política monetária nesta terça e quarta-feiras.

"Eu gostaria de ver uma forte queda" nas taxas, disse o presidente à imprensa, aumentando a pressão que exerce sobre o Banco Central americano há alguns meses.

De acordo com analistas, o Fed anuncia amanhã uma queda de 0,25 nas taxas de juros para aumentar a inflação.

Trump acredita que a economia dos Estados Unidos poderia ter crescido em torno de 4% a 5%, se o Federal Reserve não tivesse aumentado o preço do dinheiro no ano passado.

O presidente, que já está em campanha para conseguir um segundo mandato, sabe que a economia terá um papel fundamental em sua possível reeleição e, muitas vezes, reclama da gestão do Fed.

O inquilino da Casa Branca tentou várias vezes a nomeação de candidatos com ideias semelhantes em posições-chave do Banco Central, mas o perfil dessas pessoas até agora assustou seus aliados republicanos no Senado.