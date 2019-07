A Bolsa de Valores de Nova York abriu no vermelho nesta terça-feira após novos ataques à China feitos pelo presidente Donald Trump.

O Dow Jones caiu 0,33 % e o Nasdaq, 0,74%.

Wall Street fechou em alta na segunda-feira, mesmo com os investidores hesitantes por causa da importante reunião monetária do banco central dos EUA (Fed), com a apresentação de dados mensais sobre o emprego e em uma nova rodada de resultados corporativos: o Dow Jones venceu 0,11%, enquanto o Nasdaq deixou um 0; 44%