Comunicado do Business Wire :Lumu Technologies

Lumu Technologies, a empresa que ilumina ameaças e adversários, anunciou hoje a introdução de duas soluções que mudarão a maneira como as organizações consomem segurança cibernética: Lumu On-Demand e Lumu Free. Partindo da premissa de que as empresas devem considerar que já estão comprometidas para então tentar provar o contrário, a Lumu permite que elas avaliem a efetividade de suas ferramentas de defesa e identifiquem onde estão os ataques.

Estudos recentes mostraram que uma organização leva em média 200 dias para detectar uma violação de dados, e a maioria das organizações vítimas desses ataques é notificada por alguém que não faz parte da própria equipe. A solução Lumu On-Demand aproveita as fontes internas de dados de rede para avaliar, a qualquer momento, se a organização está interagindo com uma infraestrutura adversária.

"Nunca se investiu tanto em segurança cibernética", comenta o fundador e CEO da Lumu, Ricardo Villadiego. "Ainda assim, os prejuízos associados às ameaças dispararam nos últimos anos, o que indica que as estratégias tradicionais de teste de segurança, que se apoiam exclusivamente em provas de penetração e outras ferramentas de análise de vulnerabilidades, geram uma falsa sensação de segurança entre as organizações." Antigo fundador/CEO da Easy Solutions, empresa adquirida pela Cyxtera Technologies, Villadiego fundou e, atualmente, comanda a Lumu. "Existe uma necessidade urgente no meio corporativo de entender a eficácia das soluções de segurança cibernética implementadas. A Lumu fornece dados concretos de comprometimento, que permitem afinar a defesa cibernética com agilidade."

Benefícios do Lumu On-Demand:

-- Avalia toda e qualquer interação com infraestruturas adversárias.

-- Proporciona avaliação 36o° do comprometimento interno, indo muito além dos limitados testes de penetração.

-- Ajuda a equipe de segurança a determinar a efetividade das soluções empregadas.

-- Determina o nível de comprometimento usando dados concretos.

A Lumu também oferece uma alternativa sem custos, com visibilidade limitada. Para obter mais informações e abrir uma conta gratuita, visite www.lumu.io.

Sobre a Lumu

A Lumu Technologies é uma empresa de segurança cibernética que ilumina ameaças, ataques e adversários que afetam empresas em todo o mundo. Usando inteligência acionável, a Lumu proporciona um caminho radical para assegurar redes corporativas, aumentando as capacidades de defesa existentes, estabelecidas nos últimos 25 anos.

