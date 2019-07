Comunicado do Business Wire :Brightline Initiative

A Brightline? Initiative anunciou uma nova cooperação em pesquisa com a IESE Business School.

Todos os dias, líderes e executivos de todo o mundo tomam decisões importantes em torno da transformação de sua cultura organizacional, liderança, processos e tecnologia. Eles precisam fazer ponderações para equilibrar a autonomia e o controle dentro de suas organizações. Precisam avaliar os impactos de curto prazo e longo prazo. Devem ser capazes de encontrar um ponto ideal entre a conveniência e a viabilidade de conquistar seus clientes.

A Brightline e a IESE Business School irão explorar ponderações chave similares que os líderes precisam para responder diariamente. As decisões corretas da alta liderança podem superar a lacuna dispendiosa e improdutivo entre o perfil estratégico e a entrega para transformar positivamente as organizações.

Os resultados desta cooperação em pesquisa serão publicados em uma série de artigos que oferecem orientação a altos executivos. Ao aplicar as percepções da pesquisa, os líderes podem ser capazes de gerenciar com sucesso suas ponderações mais importantes.

O Prof. Joaquim Vilà da IESE Business School conduzirá este esforço de pesquisa com a equipe da Brightline. Ele afirma que "muitos executivos concordam que a implementação é 'o problema'. Traduzir a estratégia em resultados vai muito além de comunicar uma estratégia sensata ao nosso pessoal. Implica atender a diferentes demandas a fim de obter a aceitação e o compromisso de todos os envolvidos e, especificamente, liderar um plano de implementação em meio a um ambiente em mudança. A execução implica equilibrar objetivos contraditórios. Todos estes fatores desempenham um papel, sendo o aspecto mais fraco que molda as perspectivas de reduzir a lacuna entre o perfil estratégico e os resultados da implementação."

O Dr. Edivandro Conforto, Diretor de Pesquisa Estratégica na Brightline, disse: "Nossa pesquisa e envolvimento com a alta liderança revela os desafios para a transformação em realidade. Com nossa nova parceria com o IESE, queremos aprofundar nossa compreensão de como navegar na tomada de decisões complexas. Esta parceria irá avançar nossa liderança de pensamento e lançar luz sobre algumas das ponderações mais cruciais e práticas corretas para lidar com elas."

O Diretor Executivo da Brightline, Ricardo Vargas, afirma que "os líderes de hoje lutam para equilibrar as aspirações individuais e das organizações. A fim de ter sucesso na transformação, os líderes precisam caminhar por uma corda bamba entre agir rapidamente e avaliar o contexto de modo ponderado. Estamos muito animados por nos associar à IESE Business School a fim de descobrir novas percepções de ajudar altos executivos a realizar mudanças em suas organizações."

Sobre a Iniciativa Brightline

Brightline? é um Instituto de Gestão de Projetos (PMI) de iniciativa tendo relacionamento com as principais organizações mundiais dedicadas a ajudar executivos a superar a lacuna dispendiosa e improdutiva entre o perfil estratégico e a entrega. A Brightline oferece percepções e soluções que capacitam os líderes a transformar a visão de sua organização em realidade por meio da gestão de iniciativas estratégicas.

PMI é a principal associação profissional para gestão de projetos, agregando valor a mais de 3 milhões de profissionais e trabalhando em quase todos os países mediante advocacia, cooperação, educação e pesquisa a nível mundial.

Saiba mais em www.brightline.org.

Coalizão Brightline

Project Management Institute (PMI) - Boston Consulting Group - Bristol Myers Squibb - Empresa Saudita de Telecomunicações - Lee Hecht Harrison - Agile Alliance - NetEase

Colaboração Acadêmica e de Pesquisa

Consórcio MIT para Excelência em Programas de Engenharia - Universidade Técnica da Dinamarca - Laboratório Global de Trabalho em Equipe da Universidade de Tóquio - Insper - Duke Corporate Education - IESE Business School

Sobre a IESE Business School

A IESE é a escola de pós-graduação em administração de empresas da Universidade de Navarra e foi a pioneira em educação de negócios na Europa desde sua fundação (1958). A IESE vem buscando desenvolver líderes de negócios com sólidas habilidades comerciais, mentalidade global e desejo de causar impactos positivos na sociedade. A escola se distingue por sua abordagem de gestão geral, uso extensivo do método de caso, alcance internacional e ênfase em colocar as pessoas no centro da tomada de decisões gerenciais.

Saiba mais em www.iese.edu.

