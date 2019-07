Huawei fatura 23% no primeiro semestre

A gigante de telecomunicações chinesa Huawei faturou 23% no primeiro semestre do ano, apesar das sanções dos Estados Unidos, informou a empresa nesta terça-feira.

A Huawei está sob pressão de Washington, que acusa a companhia de espionar para o governo chinês e a colocou em uma lista negra que impede o acesso ao mercado americano e a compra de componentes cruciais para seus produtos.

As vendas atingiram 401,3 bilhões de yuans (U $ 58,3 bilhões) no primeiro semestre do ano, enquanto a margem de lucro líquido alcançou 8,7%.

O presidente da Huawei, Liang Hua, reconheceu que as decisões dos Estados Unidos criaram algumas "perturbações", mas que foram "controláveis".

"Nossa velocidade de desenvolvimento antes de sermos colocados na lista de entidades [vetada pelos Estados Unidos] foi muito rápida", disse Liang em coletiva de imprensa na cidade de Shenzhen.