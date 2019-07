'Old Town Road' bate recorde de liderança na Bilboard

A incomum mistura entre country e rap presente no sucesso "Old Town Road", do rapper Lil Nas X, completou nesta segunda-feira 17 semanas no topo da lista das mais tocadas nos Estados Unidos, informou a Bilboard.

A música, que combina sons de banjo com batidas eletrônicas e tem a participação de Billy Ray Cyrus, superou o recorde de 16 semanas que pertencia a "One Sweet Day" de Mariah Carey (1996) e "Despacito" de Luis Fonsi e Daddy Yankee, com Justin Bieber (2017).

Após a 17ª semana na lista Billboard Hot 100, a canção registrou 72,5 milhões de execuções nos Estados Unidos e 46 mil downloads pagos. Esses números também superam a performance da estrela pop emergente Billie Eilish, cuja canção "Bad Guy" ocupou o segundo lugar durante sete semanas.

Após se destacar na rede social de vídeos TikTok, Lil Nas X, de 20 anos, ficou famoso após sua música tirar Ariana Grande da lista da Billboard em abril. Também impediu a chegada ao topo de estrelas do pop como Bieber e Taylor Swift.

Desde então, Lil Nas X tem lançado novos remixes da canção, especialmente com a versão com a estrela do country Billy Rae Cyrus, que é a que está na liderança da lista de Billboard.

Na semana passada, Lil Nas X lançou outra nova versão na qual participa um integrante do grupo sul-coreano BTS.

Sua ascensão à fama foi cercada por controvérsias depois que a Billboard removeu a música da lista de country, ficando na de rap, o que provocou acusações de que que o trabalho do músico de Atlanta tinha sido rotulado apenas porque ele é negro.