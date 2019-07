Petróleo fecha em alta

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira, em um mercado que espera uma redução das taxas de juros dos Estados Unidos nesta semana.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro teve alta de 25 centavos, a 63,71 dólares.

Em Nova York, o barril de WTI também para setembro teve alta de 67 centavos, fechando a 56,87 dólares.

"O mercado está otimista com o fato de que uma redução das taxas de juros do Fed esperada nesta semana fará o preço do petróleo subir", disse Phil Flynn, do Price Futures Group.

Taxas de juros menores tendem a estimular a atividade econômica e, consequentemente, o consumo de petróleo, o que faz o valor do barril subir.