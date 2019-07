Cinco extremistas do EI morrem em ataque aéreo da coalizão na Síria

Pelo menos cinco jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI) morreram nesta segunda-feira (29) no leste da Síria em um ataque aéreo da coalizão internacional liderada por Washington, informou o porta-voz da coalizão.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), trata-se do primeiro ataque da coalizão nesta região desde a queda do "califado" do EI em março, embora no terreno as tropas ainda continuem operando.

As Forças Democráticas Sírias (FDS) lideraram uma ofensiva apoiada pela coalizão, que em 23 de março acabou com o anúncio do fim do "califado", após a conquista do último bastião do EI em Baghuz, aldeia situada no leste da Síria.

O grupo jihadista conserva, apesar de tudo, presença no vasto deserto sírio e várias células adormecidas em todo o país.

"As forças da coalizão atacaram uma célula do Daesh (acrônimo em árabe do EI) cerca de Busayra", na província de Deir Ezzor, informou nesta segunda-feira à AFP Scott Rawlinson, porta-voz da coalizão.

"A operação eliminou cinco terroristas que tiveram um papel-chave na hora de facilitar ataques no setor contra as forças de segurança e civis inocentes", explicou Rawlinson.

Segundo o OSDH, os cinco jihadistas mortos são sírios.