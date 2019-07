Greta Thunberg cruzará Atlântico de veleiro para participar de cúpula climática

A jovem representante da luta contra o aquecimento global, Greta Thunberg, que planeja participar da cúpula da ONU sobre a mudança climática, em 23 de setembro em Nova York, anunciou nesta segunda-feira (29) que atravessará o Atlântico em um veleiro.

"Me ofereceram um lugar no veleiro de regata 'Malizia II'. Atravessaremos o oceano Atlântico em meados de agosto, do Reino Unido até Nova York", escreveu a adolescente sueca, de 16 anos, nas redes sociais.

O barco, pilotado pelo alemão Boris Herrmann e pelo fundador da equipe Malizia, o monegasco Pierre Casiraghi, içará na ocasião uma vela com a frase "#Fridays for future", em referência ao movimento lançado pela jovem ativista.

"Após meses de pesquisa e reflexão sobre diferentes opções para realizar sua viagem, Greta cruzará o Atlântico a bordo de um veleiro de regata 'carbono zero', o 'Malizia II', construído em 2015, equipado com painéis solares e turbinas submarinas que permitem produzir eletricidade para o barco", apontou Herrmann em seu site.

Uma vez nos Estados Unidos, a adolescente participará de "grandes manifestações climáticas nos dias 20 e 27 de setembro e discursará na Cúpula de Ação Climática das Nações Unidas, que terá como anfitrião o secretário-geral Antonio Guterres", acrescentou.

Thunberg também planeja visitar o Canadá e o México, e participar de uma conferência climática da ONU (COP25) em Santiago, no Chile, no início de dezembro, disse Herrmann.

A adolescente, que se nega a viajar de avião "por causa do clima", em janeiro passado foi de trem de Estocolmo a Davos, na Suíça, para participar do Fórum econômico mundial, uma viagem de 32 horas de duração.