Reino Unido bateu recorde de temperatura na semana passada, com 38,7°C

O Reino Unido bateu seu recorde de temperatura na semana passada, durante a onda de calor que atingiu a Europa, com 38,7ºC registrados no Jardim Botânico de Cambridge (sul), anunciou nesta segunda-feira (29) o serviço nacional de meteorologia.

"O registro do Jardim Botânico de Cambridge foi verificado e constitui oficialmente a temperatura mais alta já registrada no Reino Unido", tuitou o organismo.

O último recorde datava de agosto de 2003, quando foram registrados 38,5ºC em Faversham, em Kent.

"O Reino Unido se une a Bélgica, Alemanha e Holanda ao bater recordes nacionais de temperatura", acrescentou o Met Office.

"O clima do Reino Unido esquentou a partir da metade do século XX", ressaltou Mark McCarthy, do Centro nacional de informação sobre o clima, que depende do Met Office.

"A mudança climática aumentou a probabilidade e a gravidade das ondas de calor na Europa, o que aumentou os riscos de que sejam registradas temperaturas de 40°C no Reino Unido", afirmou.