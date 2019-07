Trump quer sair do Afeganistão antes das eleições de 2020 nos EUA

Donald Trump quer concluir a retirada das tropas americanas estacionadas no Afeganistão antes da eleição presidencial de novembro de 2020 nos Estados Unidos - anunciou o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

Ao ser questionado em uma intervenção no Clube Econômico de Washington sobre se esperava ver uma diminuição de tropas no Afeganistão antes da próxima presidência, o secretário afirmou, claramente: "Foi a ordem que eu recebi do presidente dos Estados Unidos".

"Ele disse sem ambiguidades: 'acabar com as guerras intermináveis, começar a retirada'", acrescentou.

Durante a campanha eleitoral para a Casa Branca, em 2016, a retirada total de tropas do Afeganistão foi uma das promessas de Trump. Uma vez no poder, porém, chegou a enviar soldados americanos para o país, que tem hoje um contingente de cerca de 14.000 militares.

No ano passado, os Estados Unidos travaram um diálogo direto sem precedentes com os talibãs, com a esperança de encontrar um acordo de paz, e Trump manifestou mais uma vez seu desejo de encerrar as "guerras sem fim" para virar a página das custosas intervenções militares no exterior.

As negociações conseguiram "um progresso real", continuou Pompeo, que se mostrou "otimista" sobre o futuro destas reuniões.

Washington parece decidido a acelerar essas conversas de paz, antes da eleição presidencial afegã programada para final de setembro e da corrida para a Casa Branca.

O negociador americano Zalmay Khalilzad está em Cabul e, nos próximos dias, viajará para Doha, no Catar, para continuar as discussões com os insurgentes.