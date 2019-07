AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2019 ATÉ TERÇA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2019

América

DETROIT (Estados Unidos) - Segunda rodada de debates nas primárias democratas - (até 31)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 31)

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Secretário do Comércio americano Wilbur Ross visita São Paulo -

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Apple divulga resultados -

Europa

PARIS (França) - Previsão de crescimento da França para o segundo trimestre -

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

LEVERKUSEN (Alemanha) - Resultados da Monsanto Bayer -

KARLSRUHE (Alemanha) - Tribunal Constitucional examina legalidade do programa de compra de títulos do BCE - (até 31)

Oriente Médio e África do Norte

(+) TUNES (Tunísia) - Comitê encarregado de organizar as eleições presidenciais antecipadas - 06H30

Ásia-Pacífico

SHENZHEN (China) - Huawei divulga resultados - 05H00

(+) SEUL (Coreia do Sul) - A maior fabricante de smartphones do mundo, a Samsung Electronics, anuncia ganhos do segundo trimestre - 21H30

BANGCOC (Tailândia) - 52ª reunião de chanceleres da ASEAN e 20ª reunião da ASEAN + 3 (China, Coreia do Sul, Japão) - (até 3 de Agosto)

TÓQUIO (Japão) - Sony publica resultados -

XANGAI (China) - Negociadores dos EUA e da China retomam conversações sobre comércio após trégua tarifária - (até 31)

África

(+) CARTUM (Sudão) - Resumo de negociações no Sudão -

QUARTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2019

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego IBGE (junho) - 10H00

NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência em tribunal no caso do tráfico sexual de Jeffrey Epstein -

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Bolsonaro recebe o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, para conversas -

BRASÍLIA (Brasil) - Taxa de juros -

Europa

MILÃO (Itália) - Resultados Fiat Chrysler -

DORTMUND (Alemanha) - Sextas-feiras para a ação climática - (até 4 de Agosto)

PARIS (França) - Resultados Air France-KLM - 03H15

BRUXELAS (Bélgica) - Dados do desemprego na Eurozona - 07H00

BRUXELAS (Bélgica) - Primeira estimativa de inflação na Eurozona - 07H00

Ásia-Pacífico

BANGCOC (Tailândia) - Reunião plenária dos Ministros das Relações Exteriores da ASEAN - 00H50

QUINTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA abandonam tratado de mísseis nucleares com a Rússia -

CINCINNATI (Estados Unidos) - Trump fala a partidários em comício - 20H30

ANGRA DOS REIS (Brasil) - Visita de correspondentes à Angra dos Reis -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Industrial IBGE (Junho) -

BRASÍLIA (Brasil) - Balança comercial (julho) -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Petrobras : Resultados 2º trimestre -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Decisão de política monetária do Banco da Inglaterra, ata de reunião e relatório de inflação -

NUR-SULTAN (Cazaquistão) - Rússia, Turquia e Irã discutem conflito na Síria - (até 2)

LONDRES (Reino Unido) - Relatório trimestral do World Gold Council -

SEXTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA divulgam dados sobre criação de emprego e desemprego em março - 10H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados da balança comercial mensal -

Europa

GENEBRA (Suíça) - 50º sessão do IPCC - (até 8)

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Toyota publica resultados -

BANGCOC (Tailândia) - Reunião de ministros ASEAN+ três (China, Japão, Coreia do Sul) - 00H00

África

JOANESBURGO (África do Sul) - Assembleia Geral da Anistia Internacional - (até 4)

SÁBADO, 3 DE AGOSTO DE 2019

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Protesto convocado pela oposição para eleições livres e justas -

SEGUNDA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2019

LONDRES (Reino Unido) - HSBC divulga resultados -