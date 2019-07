Novo premiê britânico se muda para residência oficial

O novo primeiro-ministro britânico, Boris Jonhson, mudou-se nesta segunda-feira (29) para sua residência de Downing Street, em Londres, onde viverá com sua companheira, Carrie Symonds - anunciou o Executivo local.

"O primeiro-ministro se muda oficialmente hoje e, sim, sua companheira viverá lá também", disse à imprensa um porta-voz do líder conservador de 55 anos, que assumiu o cargo de Theresa May na última quarta-feira.

Carrie, de 31, especialista em comunicação, não terá qualquer assistente pago com recursos públicos, garantiu o porta-voz.

Este é o primeiro casal não casado oficialmente a ocupar Downing Street, a residência oficial dos primeiros-ministros britânicos.

Como outros antes dele, Boris decidiu se instalar no número 11 de Downing Street, um imóvel mais amplo do que o apartamento de dois quartos situado no número 10. Este último será ocupado por Sajid Javid, ministro das Finanças, e sua família.

Antes da posse de Boris, seus assessores pareciam divididos sobre o "tema" Carrie Symonds. Para alguns, ela poderia desempenhar um papel importante ao seu lado, avaliando que já contribuiu para melhorar sua imagem. Para outros, sua presença poderia remeter ao passado de marido promíscuo de Boris Johnson.

No mês passado, uma briga doméstica na casa da jovem, no sul de Londres, ocupou as manchetes dos jornais britânicos.

As especulações sobre seu papel parecem ter serenado, porém, depois que Carrie apareceu na porta do número 10 de Downing Street, ao lado de Boris Johnson, no dia de sua posse.