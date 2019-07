Vinte mortos em ataque contra escritório de candidato no Afeganistão

Vinte pessoas morreram em um ataque no domingo em Cabul contra o escritório do candidato oficialista ao cargo de primeiro vice-presidente, conhecido por suas posições hostis contra o Talibã, segundo um novo balanço divulgado nesta segunda-feira pelo ministério do Interior.

Cerca de 50 pessoas ficaram feridas, segundo o ministério.

Quatro das 20 pessoas mortas e sete dos feridos eram membros das forças de segurança, de acordo com a mesma fonte.

"Os outros são civis", precisou em um comunicado.

Cerca de 150 pessoas foram socorridas depois que um carro-bomba explodiu e três homens armados atacaram o escritório do Green Trend, uma organização da sociedade civil fundada pelo candidato a primeiro vice-presidente Amrullah Saleh, presente na lista do presidente Ashraf Ghani, que buscará a reeleição nas eleições marcadas para 28 de setembro.

O ataque terminou durante a noite, seis horas após a primeira deflagração, segundo o porta-voz do ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

Por enquanto, não foi reivindicado.

Presente no local do ataque, Saleh, ex-ministro do Interior e ex-chefe de inteligência, conhecido por suas posições hostis contra o Talibã, foi evacuado por seu serviço de segurança.

Em sua conta no Twitter, a AGT anunciou rapidamente que Saleh estava "bem".