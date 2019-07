China pede que Hong Kong puna autores de violência em protestos

A China pediu, nesta segunda-feira, que o executivo de Hong Kong puna os responsáveis pela violência nas manifestações e "restabeleça a ordem rapidamente", após um novo fim de semana de protestos na ex-colônia britânica.

Durante uma coletiva de imprensa em Pequim, uma autoridade do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau, o órgão chinês responsável pelas relações com a metrópole do sul do país, estimou que as manifestações nos últimos meses haviam "seriamente comprometido" a prosperidade e estabilidade da cidade.

"Acreditamos que, por enquanto, a tarefa prioritária de Hong Kong é punir os atos ilegais e violentos conforme a lei, restaurar a ordem rapidamente e manter um ambiente propício aos negócios", disse a porta-voz deste escritório, Xu Luying.

No domingo à noite, manifestantes pró-democracia entraram em confronto pelo segundo dia consecutivo com a polícia de Hong Kong, o que resultou nas cenas mais violentas observadas até agora no território.

Esses confrontos ocorreram perto do Gabinete de Ligação chinês, que representa a autoridade de Pequim na região semi-autônoma.

A polícia anunciou esta manhã em um comunicado que 49 "manifestantes radicais" foram presos por várias infrações no dia anterior e afirmou que os manifestantes estavam "cada vez mais violentos".