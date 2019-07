Problema técnico atrasa saída de navio iraniano do porto de Paranaguá

Um dos dois navios iranianos que ficaram quase dois meses parados no porto de Paranaguá (Paraná) por falta de combustível precisou atrasar neste domingo (28) sua saída devido a um problema mecânico, confirmaram os administradores portuários e a empresa que contratou as embarcações.

Os cargueiros estavam parados desde o começo de junho, depois que a Petrobras se negou a fornecer combustível por medo de violar as sanções americanas contra a República Islâmica.

Após uma decisão da Suprema Corte, a Petrobras abasteceu os navios no sábado e a previsão era que deixassem Paranaguá ainda no fim de semana.

Um dos navios, o Termeh, zarpou no mesmo sábado rumo a outro porto no Brasil, onde seria carregado com milho antes de voltar para o Irã.

Mas o Bavand, que já estava carregado com o cereal e partiria na manhã deste domingo, sofreu um problema mecânico e precisou atrasar sua saída, prevista agora para as 11h00 de segunda-feira.

"Foram feitas as primeiras manobras, mas ficou constatado que precisava de uma manutenção porque ficou muito tempo parado sem combustível", informou à AFP um porta-voz da Eleva Química, a empresa brasileira que contratou as embarcações.

A administração do porto confirmou a informação.