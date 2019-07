Irã adverte europeus, mas mantém diálogo sobre acordo nuclear

O Irã advertiu os europeus, neste domingo (28), para não criarem obstáculos para suas exportações de petróleo, insistindo em que a multiplicação de incidentes compromete os esforços para salvar o acordo de 2015 sobre o programa nuclear.

"Qualquer obstáculo à maneira como o Irã exporta seu petróleo vai contra o JCPOA (sigla de Plano de Ação Integral Conjunto, o acordo sobre o programa nuclear iraniano)", afirmou o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Abas Araghchi.

A declaração foi dada ao fim da reunião em Viena com representantes dos países-membros do acordo: França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China.

O diplomata se referiu claramente à captura, no início de julho, do petroleiro iraniano "Grace 1" por parte das autoridades britânicas na costa de Gibraltar. O episódio contribuiu para acentuar um contexto de tensões no Golfo.

Teerã considera vital a manutenção de sua capacidade de exportar petróleo, principal garantia obtida no acordo concluído há quatro anos, em troca da limitação de suas atividades nucleares.

Hoje pela manhã, antes da reunião, Araghchi disse à televisão iraniana que os Estados europeus não devem criar "nenhum obstáculo" às exportações iranianas de petróleo, se quiserem salvar o acordo.

Apesar da escalada na região, o diálogo não foi rompido, e as discussões Viena transcorreram em um clima "construtivo" neste domingo, segundo Araghchi.

"Todos os participantes ainda presentes no JCPOA estão decididos a salvar este acordo", frisou.

Mesmo com "tensões", o debate se deu em um "ambiente bom", avaliou o representante chinês, Fu Cong.

Os diferentes protagonistas concordaram em manter seus esforços para encontrar "soluções práticas", de modo que Teerã continue a fazer comércio com o restante do mundo, acrescentou o diplomata iraniano.

Segundo ele, o mecanismo Instex, implementado pelos europeus, "ainda não funciona, mas está em vias de finalização".

Os Estados-parte esperam avançar em uma próxima reunião ministerial para desbloquear o tema, completou.

Esses esforços para manter o acordo de 2015 acontecem em um contexto de tensão crescente no Golfo.

Londres chegou a propor o envio de uma missão naval europeia para a região, o que foi refutado, neste domingo, pelo presidente iraniano, Hassan Rohani. Para ele, uma missão estrangeira agravaria a situação.

"A presença de forças estrangeiras não ajudará [a garantir] a segurança da região e será a principal fonte de tensões", afirmou Rohani, após ter conversado hoje, em Teerã, com o ministro das Relações Exteriores de Omã, Yussef Bin Alaui Bin Abdallah.

Teerã insiste em que a segurança no Golfo deve ser garantida pelos países desta região.