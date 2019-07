Presidente de Cuba chega à Venezuela para encerramento do Foro de São Paulo

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, desembarcou neste domingo (28) na Venezuela para participar do encerramento do Foro de São Paulo e dos atos organizados pelo governo anfitrião pelo 65º aniversário do falecido presidente Hugo Chávez.

Recebido por uma comitiva liderada pelo chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, o presidente cubano disse que foi "ratificar", no Foro, "seu apoio incondicional e irredutível à Venezuela".

O evento começou no último dia 25.

"Também vim defender, neste Foro, a necessidade da unidade e da articulação de todas as forças de esquerda na América Latina e no Caribe", acrescentou, em breve declaração no Aeroporto de Maiquetía.

Lançado no Brasil, em 1990, o Foro de São Paulo reúne movimentos e partidos de esquerda do mundo todo. Nesta edição, momento em que a Venezuela vive a pior crise de sua história recente, foi reforçada a retórica "anti-imperialista".