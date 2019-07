Vietnã apreende 125 kg de chifre de rinoceronte

Pelo menos 55 peças de chifre de rinoceronte foram descobertas escondidas em gesso no Aeroporto Noi Bai, de Hanói, na última quinta-feira - informaram as autoridades locais neste domingo (28).

A carga total pesa 125 quilos.

"Precisamos de metade do dia para tirá-los de onde estavam escondidos", disse uma fonte de segurança à AFP.

Os chifres foram encontrados no mesmo dia em que a polícia prendeu três pessoas, após descobrir corpos congelados de tigre em um veículo parado em um estacionamento.

As autoridades do Vietnã lutam contra o tráfico de partes de animais selvagens, como chifres de elefante e de rinoceronte. O material é vendido no país, ou enviado para a China. Em muitos casos, a procura é para uso na medicina tradicional.

Um quilo de chifre de rinoceronte pode chegar a 60.000 dólares no mercado negro.