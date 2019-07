Cinco médicos morrem em bombardeio a hospital na Líbia

Cinco médicos morreram e outras oito pessoas ficaram feridas em um bombardeio contra um hospital de campanha no sul de Trípoli, informou o Ministério da Saúde do Governo de União Nacional (GNA), reconhecido pela ONU.

"O hospital de campanha localizado na região da estrada do aeroporto foi alvo de um bombardeio aéreo, matando cinco médicos e ferindo outras oito pessoas, entre elas socorristas", disse à AFP neste sábado Lamin Al Hachemi, porta-voz do ministério.

As ambulâncias e hospitais de campanha perto das áreas de combate no sul de Trípoli frequentemente são alvo de ataques aéreos que o GNA atribui às forças do marechal Jalifa Haftar.

O homem-forte do leste da Líbia executa, desde abril, uma ofensiva para conquistar a capital, onde fica a sede do GNA.

Mas, após quatro meses de confronto, as forças pró-Haftar não avançaram significativamente, detidas por uma resistência das forças leais ao GNA.

"Foram os aviões de Haftar que bombardearam o hospital. O ataque foi direto contra o hospital, que estava cheio de médicos", disse Hachemi.

As forças pró-Haftar não reivindicaram o ataque.