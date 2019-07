Explosão deixa seis feridos no Afeganistão

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas em Cabul, capital do Afeganistão, em uma explosão poucas horas depois do lançamento oficial da campanha eleitoral para a próxima disputa presidencial - informou o porta-voz do Ministério da Saúde, Wahidula Mayar.

O porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi, disse que a explosão aconteceu às 4h40 locais (9h10 em Brasília) perto de um conhecido salão onde se costuma realizar festas de casamento.

Pouco antes, o local tido sido palco do comício do premiê Abdullah Abdullah, um dos candidatos que se apresentam como rival do presidente Ashraf Ghani nas eleições de 28 de setembro.

As imagens publicadas nas redes sociais mostravam uma grande nuvem de fumaça subindo do local.