Irã critica presença de forças militares estrangeiras no Oriente Médio

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse neste domingo, 28, que é uma ameaça à "segurança na região" a presença de militares no Oriente Médio oriundos de países estrangeiros.



Ainda que não tenha falado diretamente sobre os Estados Unidos, a afirmação de Rouhani é uma crítica ao país governado por Donald Trump. O presidente ordenou em junho a ampliação do número de militares na região, após o Irã dizer que iria aumentar o estoque de urânio enriquecido.



A declaração foi feita durante encontro com o ministro das Relações Exteriores de Omã, Yusuf bin Alawi, que visitou Rouhani em Teerã. Segundo a agência estatal iraniana, a Irna, eles enfatizaram que era necessário aumentar a cooperação mútua.



Rouhani voltou a dizer que o Irã não foi "iniciador da tensão" na região e que o crescente clima beligerante foi causado após a saída dos EUA do acordo nuclear acertado com as potências mundiais.



Neste domingo, as demais potências que fazem parte do acordo - Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha - se reúnem em Viena com representantes do Irã para repactuar os termos.



O vice-ministro de Relações Exteriores iraniano, Seyed Abbas Araghchi, manifestou otimismo antes do início do encontro. "No último mês foram produzidos muitos sucessos em relação ao acordo", afirmou.