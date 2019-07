Derramamento de 40.000 litros de petróleo atinge sul do Chile

O extremo sul do Chile foi atingido, no sábado (27), por um derramamento de cerca de 40.000 litros de petróleo em um terminal de uma remota ilha da Patagônia, durante um procedimento da mineradora CAP - informaram as autoridades locais.

O incidente aconteceu no terminal de ilha Guarello, 250 quilômetros ao noroeste de Porto Natales, comunicou a CAP, um dos principais grupos de mineração do país, à Marinha chilena.

"Diante dessa emergência, a Terceira Zona Naval dispôs o envio imediato de unidades, com o objetivo de controlar e mitigar os possíveis danos causados pela emergência na zona", informou a Marinha.

O governo determinou a abertura de uma investigação para determinar as causas do derramamento e apurar as responsabilidades.

A zona afetada faz parte da região do extremo sul do Chile, uma das zonas com as águas mais limpas do planeta e um rico ecossistema marinho que pode ser fortemente afetado por este vazamento.