A polícia de Hong Kong usou gás lacrimogêneo nos manifestantes que protestavam, neste domingo (28), perto do Escritório de Representação do governo chinês, contra a crescente interferência de Pequim no território autonômo.

As emissoras de televisão transmitiram imagens de agentes do Batalhão de Choque lançando gás nos ativistas, que ergueram barricadas perto da sede do governo chinês. Na semana passada, os manifestantes já haviam pichado e jogado ovos no prédio.