Manifestantes voltam às ruas de Hong Kong

Um grande grupo de manifestantes contrários ao governo tomou neste domingo, 28, uma importante rua do distrito comercial de Hong Kong. Barricadas foram montadas, ao mesmo tempo que a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar as pessoas.



A inesperada manobra ocorreu uma semana após a polícia usar gás lacrimogêneo, balas de borracha e outras medidas de força para encerrar a manifestação em um parque.



O protesto de hoje começou no Chater Garden, um parque do distrito financeiro. Algumas pessoas levavam máscaras e capacetes amarelos, ainda que a maioria somente carregava mochilas.



Esta é a sétima semana imersa em protestos em Hong Kong, depois que a oposição a uma lei de extradição derivou em atos contra a chefe de governo, Carrie Lam, e a violência policial.



Como pano de fundo das manifestações há um interesse latente em conseguir uma democracia plena no território. O líder da cidade se elege por meio de um comitê pró-China, em vez de ser em eleições diretas. Fonte: Associated Press.