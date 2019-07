EUA apreende 13 toneladas de cocaína na costa da América Latina

A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou na noite de sexta-feira que desmantelou uma rede de tráfico de droga e apreendeu 13 toneladas de cocaína em operações recentes na América Latina.

A droga, com valor de 350 milhões de dólares, foi encontrada em pacotes que flutuavam em águas internacionais no leste do oceano Pacífico, ao longo da costa do México, da América Central e da América do Sul, entre o fim de junho e meados de julho, informou a Guarda Costeira (USCG, na sigla em inglês) em um comunicado.

Seis embarcações suspeitas de transportar a droga também foram interceptadas por lanchas rápidas americanas.

"São 13 toneladas de cocaína que não foram parar nas ruas dos Estados Unidos, e isso nos dá a oportunidade de afirmar que continuamos lutando contra as organizações criminosas internacionais, que diariamente transportam cocaína pelo Pacífico", declarou Peter Gautier, comandante do distrito 11 da USCG.

Desde o começo deste ano, os guardas costeiros americanos interceptaram mais de cem barcos, apreenderam mais de 100 toneladas de cocaína e prenderam mais de 400 suspeitos nas zonas de trânsito da droga no leste do oceano Pacífico.